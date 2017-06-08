Сьогодні, 8 червня, у Будинку вчених відбулося літературне читання міжнародної конференції «Європа на зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність», організатором якої є Фонд Конрада Аденауера. Серед гостей конференції – Андрій Садовий, міський голова Львова; Габріеле Бауман, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні; доктор Ганс-Герт Петтерінг, колишній голова Європейського парламенту, голова Фонду Конрада Аденауера; доктор Крістіан Шьонфельд з Лімерикського університету в Ірландії.

«Для мене велика честь сьогодні вітати таких поважних гостей у місті Львові. Насправді, завдання влади – це не заважати людям жити і працювати. Я гордий тим, що львів’яни за ці останні роки дуже багато працювали і їх результат – це красиве місто, яке змінюється, яке з кожним роком стає все кращим і кращим.

Сьогоднішня наша дискусія буде дуже цікавою, тому що вона говорить про певний злам. Насправді, ми живемо в світі, який дуже швидко змінюється і важко передбачити, що буде завтра. Ми достатньо добре знаємо нашу історію, історію не просту, історію Європи, історію світу.

Найголовніше, щоб ми з вами зрозуміли, що Європа – це не тільки та частина, яка окреслена Європейським Союзом, Європа – це є великий континент, де живе дуже багато мудрих, талановитих людей.

Я дякую Фонду Конрада Аденауера, що засідання відбуваються в різних містах і в різних країнах. І мені дуже приємно, що сьогодні це засідання відбувається саме у Львові», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Я дуже рада привітати вас сьогодні у третій день заходу. Ми перебуваємо у дуже цікавому будинку, ми обрали його, тому що він символізує образ цього європейського культурного міста», – зазначила керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Габріеле Бауман.

«Я з великою приємністю перебуваю у цьому чудовому Львові. Ми започаткували таку серію конференцій, яка називається «Будівництво мостів у Європі». Мислителі довго будували цей місток і ваше місто взяло участь у цьому процесі. Тут я та мої колеги почуваємося наче вдома», – зазначив колишній голова Європейського парламенту, голова Фонду Конрада Аденауера доктор Ганс-Герт Петтерінг.

Довідка. Літературна конференція заснована ще у 2002 році, а цього року місцем проведення вперше буде Україна, а саме місто Львів. Така подія сприяє поглибленому науковому та культурному діалогові між європейськими країнами. Кожних два роки в різних містах Європи вона збирає разом письменників, політиків, науковців, журналістів, студентів для обговорення таких питань як: ідентичність; переоцінка цінностей та культурної спадщини; релігія, міфи і політика між Сходом та Заходом; транскордонна роль літератури та мови у Європі.

Фонд Конрада Аденауера – це політичний фонд наближений до християнсько-демократичного союзу Німеччини. Свобода, рівність та солідарність є ключовими принципами їх роботи. Фонд здійснює свою діяльність по всій Німеччині через 18 регіональних освітніх центрів та закордонні офіси в 100 країнах, де щороку реалізується близько 200 програм. Офіс Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року.