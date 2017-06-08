Сьогодні – Всесвітній день океанів

Тема Дня 2017 року: «Наші океани – наше майбутнє»

Океани займають три чверті поверхні Землі, містять 97 відсотків водних запасів і займають за об’ємом 99 відсотків усієї площі планети. Океани є основним джерелом кисню і поглинають близько 30 відсотків виробленого людьми вуглекислого газу, сприяючи нейтралізації наслідків глобального потепління.

Від біорізноманіття морських і прибережних районів залежить життєдіяльність понад трьох мільярдів осіб. Океани є найбільшим у світі джерелом білку, причому близько трьох мільярдів осіб повністю залежать від океанів як основних джерел білку. Морські рибні запаси, безпосередньо або побічно, забезпечують зайнятість понад 200 мільйонів людей. Субсидування рибальства призводить до швидкого виснаження популяцій багатьох видів риб і перешкоджає зусиллям щодо збереження та відновлення світових рибних запасів, а також створення пов’язаних з ними робочих місць, унаслідок чого галузь океанського рибальства щороку недоотримує кілька десятків мільярдів доларів США. До 40 відсотків світових океанів вважаються «сильно потерпілими» внаслідок діяльності людини, зокрема від забруднення, виснаження рибних запасів і втрати прибережних місць проживання.

Чому ми відзначаємо Всесвітній день океанів?

Щоб нагадати про ключову роль Світового океану в повсякденному житті. Океани – легені нашої планета, що забезпечують більшість кисню, необхідного для дихання.

Щоб інформувати громадськість про вплив людини на Світовий океан.

Щоб мобілізувати всесвітнє громадянський рух на захист Світового океану.

Щоб мобілізувати і згуртувати населення планети в рамках проекту раціонального використання Світового океану. Океани є основним джерелом їжі та ліків, а також важливою частиною біосфери.

Щоб насолоджуватися разом красою, багатством і потенціалом Світового океану.

Щорічно, починаючи з 2014 року, в штаб-квартирі ООН в Нью Йорку 8 червня проводять урочистий захід на честь переможців у конкурсі на найкращу фотографію на морську тематику.