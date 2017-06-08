Сьогодні в Гарнізонному храмі відслужать поминальну Літургію за Блаженнішим Любомиром Гузаром

Сьогодні, 8 червня, о 10.00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться поминальна літургія – 9-й день пам’яті за Блаженнішим Любомиром Гузаром. Молитву очолить преосвященніший владика Богдан – єпископ Пармський, США, УГКЦ.

Парафіян і прихожан Гарнізонного храму просять долучитися, щоб своїм молінням засвідчити нашу любов до патріарха і вдячність йому.

Сьогодні о 09.00 також почалася Заупокійна Божественна Літургія у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Богослужіння очолив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ. Після Літургії у крипті собору, де спочиває Блаженніший Любомир, відслужать Панахиду, – повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Живе телебачення» здійснює пряму трансляцію цих богослужінь:

Нагадаємо, Блаженніший Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років, помер 31 травня, на 85-му році життя.