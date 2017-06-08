Пляжні курорти в Європі, куди можна добратися за кілька євро
Пляжні курорти в Європі, куди можна дістатися за кілька євроАбо недорогі перельоти до узбереж Італії, Хорватії, Мальти, Кіпру, Криту й Іспанії
Уляна Куйдич, 8 червня 2017
Цього літа Європа стає ближчою як ніколи: до Львова з’явилося багато нових авіарейсів, і від старих компаній, і від нових, окрім того, в ніч на 11 червня нарешті починає працювати угода про безвізові поїздки до країн ЄС. Тож відпустка стає все доступнішою, а кілька ідей, куди саме “ловити” дешеві квитки, ми зараз вам підкинемо.
Короткий відступ про безвіз
Ця тема знову починає обростати міфами та домислами. Просто потрібно розуміти одну річ: віза в паспорті не давала автоматичного права на в’їзд. Що з візою, що з біометричним паспортом прикордонника цікавлять ті самі речі: куди ви їдете, де житимете і як будете повертатись. І ті, хто оформлював візи, вам підтвердять: коли в них була перша у віза у чистому паспорті, на кордоні також ставили багато запитань: чи є квитки, бронь готелю (або контакти друзів, якщо ви будете зупинятись у них, запрошення), скільки у вас грошей на мандрівку тощо. З кожним новим перетином кордону запитань зазвичай стає все менше.
Можемо припустити, що так само буде і з власниками біометричних паспортів: до мандрівників, які перетинатимуть кордон уперше, увага буде посиленою. Тут головне – не створювати собі проблем на рівному місці. Мандрівник, якщо від справді їде подорожувати, зуміє пояснити свій маршрут і шляхи повернення додому. Ви ж не збираєтеся тиждень жити на лавці на Єлісейських полях? Якщо подорож передбачає зупинку в наметах, підготуйте список кемпінгів на вашому маршруті (зрештою, і вам це знадобиться). Їдете велосипедом на день у Перемишль? Чудово, головне – не забудьте взяти з собою ровер.
Питання, скільки мати з собою грошей, роздмухали ЗМІ відповідними публікаціями з переліком сум, які потрібно мати для перетину кордону кожної країни. Уважний читач міг помітити, що часто ці правила, залежно від країни, були затверджені ще в 1990-х роках, або на початку 2000-х. Повірте, Польща чи Бельгія не почали готувалася вводити безвіз з Україною 20 років тому – ці правила загальні й не запроваджені спеціально для українців. Понад те, прикордонники свідомі, що зараз ХХІ століття і мало хто возить з собою великі суми готівкою. З іншого боку, якщо на кордоні у вас не буде з собою ні зворотних квитків, ні зрозумілого маршруту з місцями ночівель, а одна лише кредитка, може бути, що на кордоні з цієї картки попросять зняти певну суму. До речі, броні квитків і готелів також можна не роздруковувати, а показати з картки.
З безвізом розібралися, біометричний паспорт оформили – час збиратись у теплі краї.
Летимо зі ЛьвоваХороша новина: зараз до Львова літає вже три "бюджетники", на які варто звернути увагу: ірландський Ryanair, угорський Wizzair та турецький Pegasus. Погана новина – ірландці починають польоти у вересні.
Але, оскільки вересень на півдні Європи за львівськими мірками – цілком собі літо (з цьогорічною погодою і лютий десь в Іспанії – цілком собі літо), то включимо в пошук дати з червня по вересень.
Зі Львова недорогі рейси зараз (а момент написання тексту) є: до Вроцлава за 20 євро (12 вересня), Берліна за 28 євро (19 липня), Меммінгена за 30 євро (20 вересня) та Стамбула за 43 євро (7 вересня). Так, жоден із них не є пляжним курортом, але кожен цей аеропорт можна використати як транспортний хаб і полетіти поближче до смарагдового моря та пекучого сонця.
Так, із Вроцлава можна добратись до італійської Болоньї за 30 євро:
Болонья – це не тільки однойменна паста, а атмосферне і симпатичне містечко (включене у спадщину ЮНЕСКО) за годину їзди від узбережжя Адріатичного моря.
З Берліна також є цікаві варіанти. Наприклад, до Риму за 33 євро. Вічне місто заслуговує на окрему подорож, до того ж поряд – курорти Тірренського моря. Тільки не забудьте, що в німецькій столиці два аеропорти, Шонефільд (код аеропорта SXF) і Тегель (TXL), бюджетники зазвичай літають до першого:
Стамбул – чудова відправна точка для подорожі Туреччиною. І повірте, природа, історія, архітектура та кухня цієї країни цілком заслуговують, щоб вийти за межі пляжу-олінклюзиву та влаштувати повноцінну мандрівку.
Летимо з Польщі
Щось не дуже за копійки виходить, подумаєте ви. Для того, щоб суттєво знизити витрати на авіаквитки, летіти краще з Польщі. А з огляду на те, що тепер зі Львова до Перемишля ходить пряма електричка і можна сміливо пропускати атракціон “Спарта” на пішому переході в Шегинях чи кілометрові черги на переході в Краковці, летіти з Польщі стає ще простіше. Тут уже географія і ціни вражають більше.
Так, з Катовіц до Барі на самому півдні Італії (Вікіпедія каже, що саме з цього міста пішла назва українського Бара на Вінничині) можна добратись за 22 євро:
Або з Кракова в Пізу менш ніж за 30 євро. Піза – це не тільки та сама вежа, а ще година їзди до Флоренції або (якщо поїхати в протилежний бік) узбережжя Лігурійського моря.
Ще одне прекрасне місто на півдні Італії – Неаполь, і туди квитки з Катовіц за чудовою ціною 22 євро:
Не лише Італія багата морями та пляжами. Ще одна чудова країна – Хорватія, а в хорватський Спліт із Катовіц можна добратися за 22 євро:
Острівна країна Мальта хоч і вкрита в основному кам’янистими пляжами, зате місце однозначне “must see” для любителів історії і фанатів “Гри престолів”. Тим паче, що з Катовіц рейси туди по 28 євро:
Іспанія, про Іспанію забули! Ні, не забули. Барселона – це не тільки Гауді та Камп Ноу, але і прекрасні пляжі Середземного моря.
Або Канарські острови
Ще є Кіпр…
…І Крит
І не забудьте переглянути наш гід по бюджетних авіалініях.