Пляжні курорти в Європі, куди можна добратися за кілька євро

Цього літа Європа стає ближчою як ніколи: до Львова з’явилося багато нових авіарейсів, і від старих компаній, і від нових, окрім того, в ніч на 11 червня нарешті починає працювати угода про безвізові поїздки до країн ЄС. Тож відпустка стає все доступнішою, а кілька ідей, куди саме “ловити” дешеві квитки, ми зараз вам підкинемо.

Короткий відступ про безвіз

Ця тема знову починає обростати міфами та домислами. Просто потрібно розуміти одну річ: віза в паспорті не давала автоматичного права на в’їзд. Що з візою, що з біометричним паспортом прикордонника цікавлять ті самі речі: куди ви їдете, де житимете і як будете повертатись. І ті, хто оформлював візи, вам підтвердять: коли в них була перша у віза у чистому паспорті, на кордоні також ставили багато запитань: чи є квитки, бронь готелю (або контакти друзів, якщо ви будете зупинятись у них, запрошення), скільки у вас грошей на мандрівку тощо. З кожним новим перетином кордону запитань зазвичай стає все менше.

Можемо припустити, що так само буде і з власниками біометричних паспортів: до мандрівників, які перетинатимуть кордон уперше, увага буде посиленою. Тут головне – не створювати собі проблем на рівному місці. Мандрівник, якщо від справді їде подорожувати, зуміє пояснити свій маршрут і шляхи повернення додому. Ви ж не збираєтеся тиждень жити на лавці на Єлісейських полях? Якщо подорож передбачає зупинку в наметах, підготуйте список кемпінгів на вашому маршруті (зрештою, і вам це знадобиться). Їдете велосипедом на день у Перемишль? Чудово, головне – не забудьте взяти з собою ровер.

Питання, скільки мати з собою грошей, роздмухали ЗМІ відповідними публікаціями з переліком сум, які потрібно мати для перетину кордону кожної країни. Уважний читач міг помітити, що часто ці правила, залежно від країни, були затверджені ще в 1990-х роках, або на початку 2000-х. Повірте, Польща чи Бельгія не почали готувалася вводити безвіз з Україною 20 років тому – ці правила загальні й не запроваджені спеціально для українців. Понад те, прикордонники свідомі, що зараз ХХІ століття і мало хто возить з собою великі суми готівкою. З іншого боку, якщо на кордоні у вас не буде з собою ні зворотних квитків, ні зрозумілого маршруту з місцями ночівель, а одна лише кредитка, може бути, що на кордоні з цієї картки попросять зняти певну суму. До речі, броні квитків і готелів також можна не роздруковувати, а показати з картки.

З безвізом розібралися, біометричний паспорт оформили – час збиратись у теплі краї.