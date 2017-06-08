Недобросовісний працівник «Львівобленерго» постане перед судом

Завершено досудове розслідування щодо працівника ПАТ «Львівобленерго», який за надання незаконних послуг з втручання в роботу електромереж одержав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура Львівської області скерувала до суду кримінальне провадження відносно працівника ПАТ «Львівобленерго» за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації).

Останній, працюючи у ПАТ «Львівобленерго» та використовуючи своє становище, яке він займав на вказаному підприємстві, висловив прохання про надання йому користувачем послуг з енергопостачання неправомірної вигоди в сумі 5 тис грн. При цьому, за вказану суму він обіцяв втрутитись в роботу електромереж, щоб зменшити показники фактично спожитої користувачем електроенергії та зменшити в подальшому сум оплати за її постачання.

Відтак, отримавши частину неправомірної вигоди в сумі 2 тис. грн, обвинувачений зняв лічильник електроенергії за адресою споживача, щоб втрутитися в його роботу та зменшити показники обліку.

У подальшому, по завершенню обіцяних робіт, він одержав від користувача решту обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. і був викритий працівниками поліції.

Зазначимо, що за вчинення вказаного злочину недобросовісному працівнику загрожує до 2 років позбавлення волі.