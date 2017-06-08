На Львівщині 5 сіл об’єдналися і відкрили музичну школу

На Жидачівщині сільські діти отримали нагоду вивчати ноти і грати на музичних інструментах

Це сталося після того, як п’ять сіл об’єдналися і власними зусиллями відкрили музичну школу для своїх дітей. Про це інформує сайт decentralization.gov.ua.

Марія Войтович – скрипалька. Раніше вона працювала музичним керівником у дитячому садочку. Там доводилося грати на фортепіано. Коли у Гніздичеві відкрили музичну школу, в неї нарешті з’явилася можливість працювати за фахом. Тепер у Марії 13 учнів.

«Мені як молодому музиканту дуже важливо, аби були робочі місця. Тепер я отримала роботу, тому дуже задоволена», – каже вчителька у музичній школі Марія Войтович.

«Майже рік вчуся грати на гітарі. Тепер я дуже радію з того, що ходжу в музичну школу. Раніше такої можливості у селі не було», – розповідає Максим Салдан, який став одним із перших учнів у новоствореній музичній школі.

«До об’єднання громади музична школа була тільки у районі. Тому діти були змушені далеко добиратися», – пояснює директор Гніздичівської дитячої музичної школи Оксана Драган.

Цю першу школу для п’яти сіл в окрузі відкрили у старому приміщенні. Раніше тут була сільрада Гніздичева. Коли громади об’єдналися – власноруч довели до ладу будинок і територію довкола. Зі спільної скарбниці витратили 2 тисячі гривень лише на фарби. Меблі та штори музиканти купували із власних заощаджень.

Музичні інструменти придбали за грантові гроші. Але їх усе ж бракує, тому селяни подали проект в обласну раду. Також планують облаштувати для дітей студію звукозапису.