На формування інфраструктури ОТГ Львівщина отримає майже 70 млн грн субвенції

У середу, 7 червня, уряд ухвалив рішення, яким передбачено спрямувати 1,5 млрд грн субвенції з державного бюджету в місцеві бюджети на формування інфраструктури 366 об’єднаних територіальних громад України. Зокрема, Львівщина для 22 ОТГ отримає 68 млн 118 тис грн.

Ще 3 ОТГ, які не перебували на прямих міжбюджетних відносинах станом на 1 січня цього року, претендуватимуть на державні кошти при затвердженні додаткових субвенцій на 2017 рік.

Як повідомляють у департаменті економічної політики Львівської ОДА, субвенція направлена на підвищення якості надання послуг, створення ЦНАПів, відбудову соціальних об’єктів, шкіл, дитсадочків, реконструкцію та ремонт вулиць, доріг, мостів, об’єктів водопостачання, впровадження енергоефективних заходів, закупівлю транспортних засобів тощо.

Крім того, субвенція спрямована на розбудову інфраструктури з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, торік із державного бюджету 20 ОТГ Львівщини отримали майже 46 млн грн на реалізацію 141 проекту. А загалом у цих об’єднаних територіальних громадах 2016 року з різних джерел фінансування реалізували 159 проектів на загальну суму 75,3 млн грн.

Зауважимо, на Львівщині функціонує25 ОТГ.