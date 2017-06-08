На Донбасі загинув 21-річний солдат зі Львівщини

Про це повідомляє прес-служба Залізної бригади на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Унаслідок ворожого мінометного обстрілу на одній з позицій Залізної бригади загинув солдат Березка Михайло Васильович. Молодий солдат із Львівщини захищав від російсько-терористичних окупантів нашу з Вами Батьківщину. У своїх 21 рік був прикладом для наслідування. Безмежно любив Україну і мужньо обороняв її від загарбників.

Командування та особовий склад бригади висловлює слова скорботи родині загиблого героя. Сумуємо разом з Вами. Вічна слава герою», – зазначено в повідомленні.

За інформацією прес-центру штабу АТО, станом на 18.00 сьогодні, 8 червня, ситуація на Донбасі залишається напруженою, проте контрольованою українськими воїнами. Від початку доби російсько-терористичні бандформування 18 разів порушували режим припинення вогню, неодноразово застосовуючи міномети калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.

На Приморському напрямку бойовики найбільш активно застосовували зброю проти українських воїнів в районі Широкиного та Мар’їнки. Зокрема, біля Широкиного бандити били зі 120-мм мінометів та двічі відкривали вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї. А укріплення ЗС України на підступах до Мар’їнки вони обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час одного з ворожих обстрілів під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали цього населеного пункту. Внаслідок цього злочину з боку бойовиків було поранено 50-річну жінку. Постраждалу доправили до Курахівської лікарні з пораненням стегна. Її стан лікарі характеризують як задовільний.

На Донецькому напрямку проросійські НЗФ були найбільш активні. Ще на світанку противник вдарив по наших опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 120 й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Також з мінометів калібру 82 мм бойовики били по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Зайцевого та Верхньоторецького. Там же, а також неподалік Майорська та Луганського, бандити здійснювали обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку ситуація, порівняно з попереднім днем, відносно стабілізувалася, проте ворожі обстріли не припинились. Зранку бойовики двічі били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбенки. А по обіді з таких же артилерійських систем противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Катеринівки. Неподалік Нижньотеплого бандити застосовували стрілецьку зброю. А в районі Попасної відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

Від початку доби, за даними прес-центру штабу АТО, внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще шестеро зазнали поранень.