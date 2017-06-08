Фірмовий салон «Śnieżka» у Львові, створений за європейськими стандартами

ТзОВ «Снєжка-Україна» спільно з бізнес-партнерами продовжує відкривати мережу фірмових салонів. Нагадаємо, що аналогічні магазини лакофарбових матеріалів відомого виробника успішно працюють у Яворові, Костополі, Житомирі, Чернігові, Виноградові та Львові. Варто зазначити, що у м. Львові запрацював вже другий фірмовий салон, відкритий у рамках партнерської співпраці з компанією «Азов Галичина».

Офіційне відкриття магазину відбулося 8 червня. Під час свята генеральний директор ПП «Азов-Галичина» Наталя Дмитрович та регіональний представник ТзОВ «Снєжка-Україна» Володимир Рудницький урочисто перерізали символічну стрічку та гостинно запросили гостей відвідати салон.

Зауважимо, що відомий виробник відкриває в Україні фірмові салони «Śnieżka», які впродовж багатьох років успішно працюють у Польщі. Головна їх особливість – це насамперед турбота про комфорт і зручність споживачів. У магазині кожен відвідувач знайомиться з широким асортиментом лакофарбової продукції Групи компаній «Śnieżka»: фарби для інтер’єрів та екстер’єрів, вироби для захисту й оздоблення деревини й металу ТМ Śnieżka, шпаклювальні маси та ґрунтовки ACRYL-PUTZ, вироби для захисту і декорування деревини ТМ VIDARON, продукція для системи утеплення FOVEO TECH. Тож споживач зможе знайти тут усе, що йому необхідно для ремонтних і оздоблювальних робіт, а допоможуть зорієнтуватися у розмаїтті продукції продавці-експерти, які пройшли у виробника відповідну навчальну програму з вивчення параметрів виробів та їх техніки нанесення, підбору кольорів та важливих правил викладки товарів, а також основний курс – спілкування з покупцем. Адже у нинішніх умовах високий рівень знань, умінь та компетенції дозволяє персоналу успішно комунікувати з клієнтами. Водночас для покупців такий професійний підхід дозволяє отримати якісний сервіс обслуговування. Оскільки консультанти салону не лише порекомендують продукцію для конкретних видів робіт, а й зможуть детально розповісти про їх правильне застосування.

Оформлення салону відповідає стилістиці і колористиці корпоративного стилю. Вироби представлені за допомогою сучасного виставково-торговельного обладнання, що забрендоване конкретно під кожен вид продукції. Крім цього, ілюстровані інформаційні й довідкові матеріали, зразки кольорів стануть у пригоді споживачам під час вибору продукції. Для реалізації омріяних кольорових інтер’єрних рішень фірмовий салон пропонує послуги тонувальної студії, де фахівці допоможуть відвідувачам підібрати барви й відтінки, а також закольорують вироби.

Якісна лакофарбова продукція, модерне оформлення торгових площ, високий рівень сервісу – все це є у фірмовому салоні «Śnieżka», що створює комфортну атмосферу для споживачів і задовольняє їх потреби.

Фірмовий салон «Śnieżka» розташований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 120.