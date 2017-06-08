Дитячі мрії ожили в арт-просторі

«Посеред мрій» – це дебютна виставка робіт вихованців творчих гуртків Дитячих клубів Залізничного району Львова. Виставка традиційно розгорнулась у арт-просторі ТЦ «Роксолана», вона присвячена до Міжнародного дня захисту дітей.

Мрій у світі багато, значно більше, ніж самих людей. Хтось мріє бути сильним і хоробрим, хтось прагне слави та вроди, для когось найважливішим є багатство. Мрії – це ніби квитки у майбутнє життя, і кожен із нас прагне цими квитками скористатися.

На виставці представлено роботи дітей віком від 6 років. Малеча намалювала картини майбутнього й минулого, того, що існує, та фантазійного. Дитяча уява – це ніби пензель, завдяки якому можливо намалювати речі та явища, яких ще ніколи не бачили.

«Ми завжди раді творчим ініціативам і з приємністю запрошуємо юних митців у наш арт-простір. Експозиція проекту триватиме до кінця червня», – зазначають у ТЦ «Роксолана».

Як відкривали виставку, дивіться у фотозвіті: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178185778974698.1073741892.569825763144039&type=3

та відео: