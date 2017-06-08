Четверо гандболісток «Галичанки» боротимуться за вихід на чемпіонат світу-2017

Цієї п’ятниці, 9 червня, жіноча національна збірна команда України з гандболу зіграє перший матч раунду плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2017.

Матч пройде у Сумах (початок о 19.00, трансляція за лінком http://xsport.ua/handball_s/news/vremya-reshayushchikh-matchey-sbornaya-ukrainy-protiv-ispanii-onlayn-translyatsiya-_295247/).

Відповідно до жеребкування, суперником українок стала збірна Іспанії. Путівку на чемпіонат світу-2017 отримає команда, яка переможе за сумою м’ячів, забитих у двох іграх. Друга відбіркова гра відбудеться 14 червня в іспанській Малазі.

Честь збірної України захищатимуть одразу четверо гандболісток львівської «Галичанки»: воротарка Єлизавета Гілязетдінова та польові гравці Наталія Воловник, Леся Смолінг та Наталія Стрюкова.

Нагадаємо, що українки зі стовідсотковим результатом пройшли в плей-оф: 25-27 листопада 2016 р. в межах першого, групового, раунду кваліфікації здолали усіх суперниць: збірну Словаччини з рахунком 21:20, збірну Литви – 31:16, Грецію – 27:14.

Уже тоді Єлизавета Гілязетдінова, Леся Смолінг і Наталія Воловник змагалися в складі національної команди, а тепер до збірної приєдналася також Наталія Стрюкова. Ще одна «галичанка», Ілона Гайкова, мала всі шанси виступити за збірну у червневих матчах відбору, але через хворобу, на жаль, не зіграє.

Сподіваємося, нашій команді вдасться зробити справжній подарунок шанувальникам українського гандболу у вигляді перепустки на чемпіонат світу. Адже востаннє жіноча національна збірна команда України з гандболу змагалася на світовому мундіалі 2009 року в Китаї, посівши 17-те місце.

Вболіваємо за Україну!

Підготувала Наталія Васьо