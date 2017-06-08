9 резервістів із Бродів вирушили на навчальні збори (фото)

Сьогодні, 8 червня, 9 резервістів – учасників АТО з Бродівщини вирушили на навчальні збори, які організував Бродівський об’єднаний військовий комісаріат. Навчання проходитимуть на Рівненському полігоні протягом 30 календарних днів, після цього учасники навчань будуть прикомандировані до 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Про це інформує сайт Бродівської РДА.

Т.в.о. військового комісара Віталій Романенко зауважив, що учасники АТО – це кістяк Збройних Сил України. Раніше таких навчань не проводились, але у зв’язку із ситуацією, яка склалася на східних кордонах нашої країни, в цьому нині етапі є необхідність, і на таке навчання виділяють необхідні кошти.

Голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цигилик побажав учасникам добре пройти навчання, щоб ці вміння в подальшому знадобилися лише під час навчань. І зауважив, що українці сьогодні змушені взяти зброю в руки не для того, щоб нападати, а для того, щоб захистити свою землю, територіальну цілісність і незалежність нашої держави.