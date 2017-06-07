Завтра у Львові можливі грози

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові сьогодні ввечері, 7 червня, зі збереженням вночі та вранці завтра, 8 червня, очікується гроза.

Завтра, 8 червня, уночі та вранці очікують короткочасних дощів, на півдні території – сильних; подекуди можливі грози, град. Удень місцями випадуть короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 9-14° тепла, вдень – 18-23° тепла.

9 червня у Львові прогнозують без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 21-26° тепла.

Натомість за даними сайту ua.sinoptik.ua, завтра Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, проте обійдеться без опадів.

За народним прогнозом погоди, 8 червня вшановується пам’ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували цього дня за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.