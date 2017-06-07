З обласного бюджету учасникам АТО й родинам Героїв Небесної Сотні виділили майже 160 тис. грн.

З обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні виділили 156 тис грн. Як повідомили в департаменті фінансів Львівської облдержадміністрації, ці кошти дозволять виплатити одноразову адресну допомогу 32 воїнам з числа демобілізованих із зони АТО (по 3 тис грн) та щомісячні соціальні виплати – 24 дітям загиблих (померлих) учасників АТО та Героїв Небесної Сотні (по 2,5 тис грн).

Загалом від початку року з обласного бюджету на виплату одноразової допомоги демобілізованим із зони АТО виділили 1 млн. 446 тис. грн., щомісячної соціальної виплати дітям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та Героїв Небесної Сотні – 2 млн. 688,7 тис. грн.