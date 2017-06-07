Уже цього тижня у Львові відбудеться ІІ «Фольклорний передзвін»

У п’ятницю, 9 червня, у Львові починається II Міжнародний фестиваль «Фольклорний передзвін».

Фестиваль відбуватиметься у міському палаці культури ім. Г. Хоткевича з 9 по 11 червня. На ІІ Міжнародний фестиваль «Фольклорний передзвін» запрошують молодіжні фольклорні колективи різних жанрів – танцювальний, вокальний із Республіки Польща і Словацької Республіки. Кожному колективу до пари підбиратимуть молодіжний колектив з України – з народних домів Стрийського району, Львова та Донецької області.

Фестиваль відбуватиметься у формі культурно-мистецького таборування дітей, упродовж якого молодь вивчить українські, лемківські, польські, словацькі пісні й танці.