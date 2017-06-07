Україна та Швейцарія підписали угоду про безвізовий режим

Міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписали від України угоду зі Швейцарією про візову лібералізацію.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков, пише hromadske.ua.

Угоду підписали під час зустрічі з головою департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером в Києві.

Також була підписана угода про реадмісію (згода держави на приймання назад на свою територію своїх же громадян, які підлягають депортації з іншої держави) між двома країнами.

«Разом з Павлом Клімкіним підписали від імені України зі Швейцарією угоди про візову лібералізацію та реадмісію. Європа стає ще ближче!», — написав Клімкін.

Як повідомляється на сайті Петра Порошенка, безвізовий режим зі Швейцарією почне діяти 11 червня.

Нагадаємо, 17 травня у Страсбурзі було підписано Угоду про безвіз між Україною та ЄС.