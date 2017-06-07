У Раві-Руській визначили найкращих «Юних друзів прикордонників» (ФОТО)

На базі відділу прикордонної служби «Рава-Руська» провели змагання серед шкільних клубів «Юних друзів прикордонників» ділянки відповідальності підрозділу.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Змагання організували за такими нормативами: підтягування на перекладині, комплексна силова вправа, естафета, надання першої медичної допомоги, кидання гранати, розбирання (збирання) зброї та перетягування канату, кульова стрільба. Членам журі було досить складно визначати переможників, адже всі учасники змагань дуже добре підготувались та завзято боролись за перше місце.

Отже, переможцями стали:

1-ше місце – клуб ЮДП «Варта», Спеціалізована школа-інтернат м. Рава Руська,

2-ге місце – клуб ЮДП «Потелицька січ», ЗОСШ 1-2 ступенів с. Потелич,

3-тє місце – клуб ЮДП «Патруль», Школа-гімназія м. Рава-Руська.

За участь у змаганнях дітей нагородили цінними подарунками, а смачним призом став обід. До речі, команда-переможець поїде у місто Оршанець на всеукраїнську дитячу-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура».