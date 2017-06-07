У Радехові відбулася акція «Олімпійська книга»

7 червня під егідою відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області відбулася акція для дітей «Олімпійська книга». Учасниками заходу стали школярі й учителі міста Радехів. Також акцію відвідав заслужений вчитель України з фізичної культури Кубай Ігор Іванович.

У приміщенні районної дитячої бібліотеки (м.Радехів, пл.Стуса, 3), школярів ознайомили з олімпійським рухом, його цінностями й ідеалами. Також представники відділення НОК розповідали про різні види спорту та презентували книги олімпійської тематики. Крім того, виконавчий директор відділення НОК Львівщини, учасниця зимових Олімпійських ігор 1994 року Христина Подгрушна-Опьола у формі гри розповідала школярикам про юнацькі Олімпійські ігри, види олімпійського спорту й українських чемпіонів.

Найбільше пожвавлення у школяриків викликала участь у грі «крокодил», яка добре показала їх знання про Олімпіади та про олімпійські види спорту. Цікаво, що у цій грі, найбільше відгадували дівчатка. Насамкінець кожен отримав подарунки від НОК України, а бібліотека поповнила свої фонди новими тематичними книгами про Олімпійські ігри.