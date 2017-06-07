У Львові й Новосілках вшанували пам’ять Маркіяна Шашкевича

Сьогодні, 7 червня, на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять отця Маркіяна Шашкевича – українського письменника, громадського та культурного діяча, провісника національного відродження на західноукраїнських землях.

Представники області, Шашкевичівської комісії, діячі мистецтва, науковці та громадськість взяли участь у чині панахиди. А опісля поклали квіти до могили митця.

Захід відбувся за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Заходи з ушанування пам’яті Маркіяна Шашкевича відбулися сьогодні й у мальовничому селі Новосілки Буського району. Влада та громада, духовні отці вшанували пам’ять натхненника національного пробудження Галичини, автора першої книжки українською мовою «Русалка Дністрова».

У Новосілках, Маркіян Шашкевич жив, займався громадською та священичою діяльністю, там і помер 7 червня 1843 року та був похований. 1893 року останки Маркіяна Шашкевича з ініціативи «Просвіти» та за масової участі населення Галичини було перенесено до Львова на Личаківський цвинтар.

Заходи зі вшанування о.Маркіяна розпочалися цього дня з Літургії у капличці Шашкевича. Її провели настоятель місц евого храму УГКЦ отець Іван Білута та священик УГКЦ з села Задвір’я Петро Гунчак. Надалі влада та громадськість, учні школи поклали квіти до місця першопоховання та пам’ятника отцю Маркіяну, відвідали музей, який було відкрито до 200-річчя з дня його народження у 2011 році.

Вшанувати пам’ять отця, покласти квіти до місця його першопоховання, запалити свічки в село Новосілки прибули голова Буської РДА Петро Мороз та заступник голови районної ради Роман Фурда.

Звертаючись до присутніх, районні посадовці висловили тверде переконання, що пам’ять про отця Маркіяна житиме вічно у наших серцях, а його діла стануть прикладом та дороговказом для кожного.