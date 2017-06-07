У Червонограді двоє чоловіків обікрали товариша по чарці

Загальна сума збитків, заподіяних потерпілому, становить майже 12 700 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Червоноградський відділ поліції 6 червня звернувся 49-річний житель Сокальського району. Чоловік повідомив, що, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він заснув. А коли прокинувся, то виявив зникнення чотирьох мобільних телефонів, які були при ньому, та грошових коштів в сумі 7 500 гривень. Загалом потерпілому були заподіяні збитки на 12 700 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні двоє мешканців міста Червоноград віком 31 та 35 років, з якими заявник розпивав спиртні напої.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Розслідування триває.