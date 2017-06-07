Підприємець зі Львівщини постане перед судом за порушення авторського права

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до Яворівського районного суду кримінальне провадження відносно приватного підприємця за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Підприємець, не маючи дозволу власників авторських прав на публічний показ аудіовізуальних творів та не будучи суб’єктом кінематографії, організував та відкрив в одному з міст Яворівського району кінотеатр, де здійснював незаконний публічний показ і відтворення аудіовізуальних творів.

У підсумку таких протиправних дій власнику авторських прав завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 тис. грн.

Зазначимо, що за вчинення вказаного злочину зловмиснику загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.