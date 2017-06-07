На будові на 60-річного охоронця впала дерев’яна балка

Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізували

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, подія трапилася сьогодні, 7 червня, о 09:16. На новобудові (будівельні роботи виконує фірма ПрАТ «ІРокс») на вул. Шевченка, 418 (Шевченківський район) у Львові на груди охоронцеві фірми впала дерев’яна балка і травмувала його.

Постраждалого, чоловіка 1957 року народження, зареєстрованого у Львові, у стані середньої важкості з переломом шостого і дев’ятого ребер зліва та тупою травмою живота госпіталізовано у комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.