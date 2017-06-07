Львівські дитсадки влітку тимчасово припинятимуть роботу на ремонти (список, періоди)

Цього року з міського бюджету Львова виділено 34 млн. грн. на відновлення груп у дошкільних навчальних закладах

З 1 вересня дошкільнята зможуть відвідувати оновлені, відремонтовані дошкільні навчальні заклади, які протягом літа у Львові за графіком закриватимуть на ремонти та для підготовки їх до навчального року.

Батькам, що не зможуть забрати дошкільнят на літнє оздоровлення на час тимчасового закриття закладу, який відвідує малюк, не варто хвилюватися. У межах мікрорайону працюватимуть дошкільні установи, в які можна буде тимчасово перевести дошкільнят.

«На 25 травня 2017 року всі керівники ДНЗ провели моніторинг відвідуваності дошкільників у літній період, провели бесіди з батьками вихованців та погодили графіки прийому дітей у сусідніх дошкільних закладах. Старші медсестри кожного дошкільного закладу підготували пакети документів для тимчасового переводу дітей у сусідні ДНЗ», – зазначили в управлінні освіти Львівської міської ради.

Зокрема, цього року з міського бюджету Львова виділено 34 млн. грн. на відновлення груп у дошкільних навчальних закладах міста.

Подивитися дані про періоди припинення функціонування дитсадків Львова можна за цим посиланням.