До літнього купання у Львові майже готові три озера

Наразі у Львові не можна купатися на жодному з озер

Щороку з квітня по червень у Львові готують водойми до купального сезону. Уже майже готові три озера для відпочинку людей – два у Брюховичах і одне у Винниках. Проте через погодні умови поки немає змоги зробити лабораторних замірів води, а відтак – отримати паспорт пляжу і відкрити купальний сезон. Інші водойми на території Львова є непридатними для купання. На цьому наголосили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, готові до купання «Озеро Винниківське» ТзОВ «Краківський ринок» та озеро ТзОВ «Колиба» у смт Брюховичі. На озері ФОП «Савчук» у смт. Брюховичі завершують підготовка дозвільної та технічної документації. Проте на жодному з цих озер купатися ще не можна, бо вони не мають паспорта пляжу. Через мінливу погоду інспектори Держпродспоживслужби у Львові не можуть зробити лабораторного дослідження якості води, а відтак немає змоги відкрити купальний сезон.

«Немає паспорта пляжу через те, що температура води не дозволяє Держпродспоживслужбі провести заміри на якість води, а відповідно, підписати дозвіл на проведення купального сезону», – зазначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький. Зокрема, згідно з вимогою, для проведення таких замірів середньодобова температура води повинна становити 15° тепла.

На інших водоймах у Львові купатися не можна.

«На жаль, у нас гинуть люди, як правило, на водних об’єктах, які не призначені для купання. Торік на непридатних для купання водоймах у Львові загинуло троє людей», – наголосив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький. Окрім того, 24 львів’янин загинуло на водоймах поза межами міста, зокрема й у місцях, не відведених для купання.

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Зазначимо, що на всіх облікованих водних об’єктах адміністративних територій, які не підготовлені для масового відпочинку на воді, встановлюють попереджувальні щити із вказівниками про заборону купання та з інформацією про наявність забруднювальних речовин.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР закликає мешканців бути обережними під час відпочинку і не нехтувати правилами поведінки на воді.

«Шановні мешканці міста, будьте уважні та обережні під час відпочинку на воді! Стежте за повідомленнями засобів масової інформації. Життя і здоров’я кожної людини безцінні, тож бережіть їх!», – зазначають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій на водоймах, необхідно невідкладно повідомляти чергового ГУ ДСНС України у Львівській області за тел. 101, Центральної рятувально-водолазної служби Товрятводу України у Львівській області за тел. 097-017-00-20.

Нагадаємо, 2016 року відпочинок «на воді» було дозволено лише на одній базі відпочинку – «Винниківське озеро» ТзОВ «Краківський ринок». Орендарі водних об’єктів ТзОВ «Колиба» та ФОП «Савчук» у смт. Брюховичі не змогли своєчасно завершити реконструкції пляжів і підготувати їх до літнього сезону відпочинку містян.