Фестиваль «Зашків» стартує наступного тижня (програма)

Із нагоди 126-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця 16-18 червня у селі Зашків Жовківського району відбудеться традиційний фестиваль «Зашків» під гаслом «Джерело духу».

Мета заходу – вшанування імені Євгена Коновальця – як символу незламності духу і чину української ідеї; формування патріотичної позиції, розвиток принципів громадянського суспільства, української ідентичності, вдосконалення тіла та духу, заохочення молоді до здорового способу життя.

Програма фестивалю:

16 червня – 20:00 – символічне запалення ватри. Спів під гітару.

17 червня – з 11:00 – велопробіг «Від Степана до Євгена», військові навчання, інтелектуальні дискусії, школа виживання, футбол босоніж, форум української книги, ніч кіно та багато іншого.

16:30 – показові виступи вихованців кінологічного навчального Центру Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

17:00-19:00 – вітальна програма від колективів Жовківського району та села Зашків;

19:00 – урочисте відкриття фестивалю за участі представників влади, воїнів АТО, волонтерів, громадських діячів та ін.;

20:00 – концертна програма фестивалю за участі таких гуртів і виконавців: «Друже Музико», «Жива», «Залізний Хрест», «Рай Із Твоїх Снів», «ЛТК», Юлія Качула, Міла Моравська, Holly Loud, Guys Band, Зеновій Медюх.

Хедлайнер фестивалю – гурт «Тінь Сонця».