Автодорога державного значення на Львівщині опинилася під загрозою руйнування (фото)

У понеділок, 6 червня, було проведено комісійне обстеження дороги Турка-Східниця та моста через річку Східничанка в селі Новий Кропивник Дрогобицького району. Про це інформує Дрогобицька районна державна адміністрація.

Комісія в складі представників райдержадміністрації, філії «Дрогобицький райавтодор», Дрогобицького управління водного господарства та сільського голови Нового Кропивника склала акт про те, що по вулиці О. Довбуша в п’яти місцях зруйновані підпірні стінки моста. Це може призвести до руйнування автодороги загального користування державного значення Турка – Східниця. У разі руйнування дороги буде перервано транспортний зв’язок із населеними пунктами Новий Кропивник, Рибник, Майдан, Довге Гірське. Окрім того, буде ускладнено проїзд у Турківський район і частину сіл Дрогобицького району, а саме Старий Кропивник і Бистриця-Гірська.

Також комісія встановила, що внаслідок паводків змінено русло річки Східничанка, а це призводить до руйнування берегових установ і відкрилків моста через річку.

У районі вирішили негайно провести позачергове засідання комісії з питань ТЕБ і НС та ухвалити відповідні рішення щодо цього питання.

До слова, вчора через грозові дощі та підйом рівнів води в річці Тисмениця, у м. Бориславі було підтоплено два житлові будинки та прибудинкові території. А внаслідок падіння дерева в ріку Тисмениця сталася зміна русла, що призвело до руйнування берега, на якому стоїть дерев’яний житловий будинок. на щастя, в ньому ніхто не живе.