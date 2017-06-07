11 червня на кордонах з ЄС українцям допомагатимуть дипломати, а прикордонникам – європейські експерти

Напередодні набуття чинності порядку поїздок без віз для наших співвітчизників Державна прикордонна служба України виступила із ініціативою перед Європейською агенцією із прикордонної та берегової охорони FRONTEX. Зокрема, українські прикордонники ініціювали розширення географії проведення спільних операцій та залучення експертів Агенції, як експертів, і їх перебування у пунктах пропуску на території України. Іноземні експерти надаватимуть вичерпну консультативну допомогу як прикордонникам так і українцям задля вжиття всіх необхідних заходів, щоб зменшити можливі відмови громадянам України під час перетинання кордону з країнами-членами ЄС. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби України.

У свою чергу агенція FRONTEX вже підтвердила згоду на таку пропозицію і відряджає до українських пунктів пропуску низку своїх експертів.

Отже, в період із 10 по 22 червня представники Держприкордонслужби спільно з представниками FRONTEX візьмуть участь у спільних заходах в рамках лібералізації візового режиму. До них будуть залучені представники таких країн як Чехія, Франція, Польща, Нідерланди, Естонія, Словаччина, Італія, Словенія та Литва. Експерти з цих країн будуть присутніми в пунктах пропуску як авіаційного сполучення – «Бориспіль», «Жуляни», «Одеса», «Львів», так і в автомобільних пунктах пропуску «Тиса», «Лужанка», «Ужгород», «Ягодин», «Краковець», «Рава-Руська» та «Порубне».

Окрім того, як інформує Департамент консульської служби МЗС України, з метою контролю та моніторингу ситуації в пунктах пропуску через державний кордон Республіки Польща 11 червня з 08.00 до 15.00 за польським часом буде забезпечено присутність консульських посадових осіб Посольства України в Республіці Польща та Генерального консульства України в Любліні в ключових пунктах пропуску: «Дорогуськ», «Зосін», «Медика», «Гребенне», «Корчова», міжнародний аеропорт ім Ф.Шопена у Варшаві. Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 червня громадяни України почнуть перетинати кордон в безвізовому режимі з країнами Європи. Українців, які мають біометричні паспорти, співробітники Держприкордонслужби очікують у всіх пунктах пропуску на кордоні з ЄС та в аеропортах, звідки відбуватимуться рейси в європейські країни.