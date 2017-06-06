У Парку культури просять відвідувачів купувати квитки на атракціони в касах

Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького звернувся до відвідувачів із закликом купувати квитки в касах, а не в операторів на вході до атракціонів

«Усі ми хочемо, щоб парк розвивався, встановлювалися нові атракціони, висаджувалися дерева тощо. Оскільки основний дохід парку з продажу квитків на атракціони, то дуже вас просимо: КУПУЙТЕ КВИТКИ У КАСАХ! Не давайте кошти за катання на атракціонах операторам, які стоять на вході до атракціонів!» – зазначено в повідомленні на сторінці Парку уFacebook. Також адміністрація парку просить відвідувачів обов’язково звіряти годину, вказану на чеку.

«У випадку, коли у вас вимагає кошти оператор, чи ви бачите, як інший відвідувач платить при вході, або закрита каса чи вам видали чек з невірною годиною – будь ласка, повідомляйте адміністрацію парку повідомленням у фейсбук, на пошту parkculturelviv@gmail.com, або ж приходьте в адміністрацію – вул. Болгарська, 4 чи телефонуйте: 032 260 1578», – додають у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.