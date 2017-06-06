У Львові чоловік затримав зловмисника, який хотів зґвалтувати 25-річну жінку

Львів’янин затримав нападника і тримав його до приїзду поліцейських

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Сихівський відділ поліції 5 червня з заявою про спробу зґвалтування звернулась 25-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько восьмої ранку на вулиці Хуторівка у Львові на неї напав невідомий чоловік та намагався зґвалтувати її.

«Жінка йшла зранку на роботу, несподівано на неї напав зловмисник, почав тягнути її в кущі, зривати з неї одяг, погрожував та намагався зґвалтувати її. Жінка чинила спротив та кликала на допомогу. На її крик відреагував перехожий, 32-річний львів’янин, котрий затримав нападника, допоміг викликати поліцейських та утримував його до їх приїзду. Таким чином, завдяки цьому небайдужому чоловіку, зловмиснику не вдалось довести свій намір до завершення», – розповів начальник Сихівського відділу поліції полковник поліції Василь Довганич.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 31-річний львів’янин. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі йому буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.15 ч.2 ст.152 (замах на зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Проводиться досудове розслідування.