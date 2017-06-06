У Львівській опері відбувся урочистий захід міжнародної літературної конференції Фонду Конрада Аденауера

У Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької сьогодні відбувся урочистий захід літературної конференції «Європа на зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність», організатором якої є Фонд Конрада Аденауера. Серед гостей конференції – голова Німецького Бундестагу і заступник голови Фонду Конрада Аденауера, професор, доктор Норберт Ламмерт, міністр культури України Євген Нищук, міський голова Львова Андрій Садовий, голова ЛОДА Олег Синютка, голова ЛОР Олександр Ганущин.

«Я вас сердечно вітаю від імені Фонду Конрада Аденауера і Представництва в Києві. Для нас це особлива честь проводити цей захід на тему: «Європа на зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність» в українському місті Львові. Сьогодні і протягом наступних днів на заходах будуть присутні дуже багато видатних людей і ви будете мати нагоду подискутувати з ними на різні цікаві вам теми», – розповіла Габріеле Бауманн, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

«Для мене велика честь, що Львів має можливість приймати цей прекрасний форум. Фонд Конрада Аденауера є особливий, бо він має ім’я людини, яка була творцем Європи. Хто добре знає історію, знає твердість Конрада Аденауера і ці випробування, через які він проходив. Сьогодні дуже не багато в Європі є політиків, які мають його твердість. Німеччині щастить. Німеччина має таких політиків і це є запорука успіху Європи.

Коли у 2013 році сотні тисяч українців виходили на Майдан під українським і європейським прапором, часто цього не розуміли наші колеги з багатьох країн Європи. Чому? Для нас, для мого покоління, європейський прапор – це цінності, це християнські цінності, цінності братерства, взаємоповаги, взаємопошани. Ми виходили на майдани, бо хотіли бути разом з людьми, які поділяють ці цінності.

Ми отримали агресію до України зі сторони Росії. Ви сьогодні приїхали в країну, яка знаходиться у війні. На нашій території є російські військові, російська зброя. Сьогодні багато людей навіть бояться їхати в Україну. Хоча, коли ви тут перебуваєте, у Львові, ви маєте зовсім інші відчуття.

Два тижні тому я мав честь приймати у Львові мера Фрайбурга, який приїхав з великою делегацією. Останній раз він тут був 25 років тому. Для нього був шок, що він побачив тут. Коли ми спілкувались з його делегацією, ми передали меседж, що у 2013 році Україна проснулась від летаргічного сну. Ми спали, ми ніколи в житті не могли подумати, що буде війна. Це було не можливо, що хтось буде окуповувати наші території, що ми щодня будемо мати звістку з поля бою про смерть наших вояків. Ми прокинулись. Я би дуже хотів, щоб ця велика Європа, яка сповідує цінності, щоб вона також прокидалась від того летаргічного сну. Я би дуже хотів, щоб ця тема була піднята на конференції, бо тут зібрались люди мистецтва, науки, культури – люди, які голим нервом в першу чергу відчувають ці складні моменти», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у четвер, 8 червня, о 18.00 у Будинку вчених відбудеться літературне читання міжнародної конференції «Європа на зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність».

Довідка. Літературна конференція заснована ще у 2002 році, а цього року місцем проведення вперше є Україна, а саме місто Львів. Така подія сприяє поглибленому науковому та культурному діалогові між європейськими країнами. Кожних два роки в різних містах Європи вона збирає разом письменників, політиків, науковців, журналістів, студентів для обговорення таких питань як: ідентичність; переоцінка цінностей та культурної спадщини; релігія, міфи і політика між Сходом та Заходом; транскордонна роль літератури та мови у Європі.

Фонд Конрада Аденауера – це політичний Фонд наближений до Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Свобода, рівність та солідарність є ключовими принципами роботи. Фонд здійснює свою діяльність по всій Німеччині через 18 регіональних освітніх центрів та закордонні офіси в 100 країнах, де щороку реалізується близько 200 програм. Офіс Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року.