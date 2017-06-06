ТЦ «Роксолана» запрошує на виставку «Посеред мрій»

Літо змінило весну, тож і в арт-просторі торгового центру «Роксолана» – оновлення

7 червня о 16.00 у ТЦ «Роксолана» відбудеться відкриття виставки дитячих робіт «Посеред мрій». Свої досягнення представлять вихованці творчих гуртків Дитячих клубів Залізничного району Львова. Виставка присвячена до Міжнародного дня захисту дітей.

«Ми завжди радо підтримуємо творчі ініціативи і з приємністю запрошуємо юних митців у арт-простір торгового центру, що на четвертому поверсі. Адже саме в дітях продовження роду людського та здійснення мрій і сподівань на краще», – зазначають організатори й обіцяють, що буде дуже творчо.