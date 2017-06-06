Синоптики попереджають про грози та шквали

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, завтра, 7 червня, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями сильні зливи, у низці областей. Зокрема, мова про Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку (вдень місцями такі природні явища спостерігатимуть і в Житомирській, Київській і Вінницькій) області.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на завтра прогнозують короткочасний дощ, грозу, вдень град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря вночі 14 – 16° тепла, вдень 19 – 21° тепла.