Ректор «Львівської політехніки» запросив Генконсула Польщі у Львові спільно вшанувати пам’ять розстріляних львівських професорів

Ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало зустрівся з новим Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Рафалом Вольським. Зустріч відбулася з ініціативи Генконсула Республіки Польща у Львові Рафала Вольського, порівняно нещодавно призначеного на цю посаду. Про це інформує прес-служба вишу.

Юрій Бобало розповів гостеві про багаторічну і плідну освітньо-наукову співпрацю політехніки з польськими університетами, про виконання програм академічної мобільності, запровадження практики отримання подвійних дипломів тощо. Співрозмовники обговорили перспективи подальшої діяльності у цьому напрямі у зв’язку із запровадження безвізового режиму для нашої країни.

За словами ректора, вони заторкнули і таку болючу тему як загострення українсько-польських стосунків через безвідповідальні дії деяких радикально налаштованих політичних сил як у Польщі, так і в Україні. Співрозмовники погодилися, що завдання політичної і наукової еліти усіляко протидіяти спробам посварити наші народи.

Ректор розповів також про спорудження спільно з польською стороною пам’ятника розстріляним нацистами львівським професорам у липні 1941 року на колишніх Вулецьких пагорбах. І запросив Рафала Вольського взяти участь у покладанні квітів до меморіального монумента 3 липня цього року.

Під час відвідання Львівської політехніки Рафал Вольський надовго затримався поблизу галереї ректорів університету. Виявилося, що він знає про долю багатьох очільників, зокрема тих, хто працював у міжвоєнний період, як-от Казиміра Бартеля, який тричі був прем’єр-міністром Польщі і загинув від рук гестапо у Львові під час німецької окупації.

Новий консул вільно володіє українською мовою. Родина його батька походить з Києва. Зростав майбутній дипломат у північно-східній частині Польщі, де проживало чимало українців, виселених туди в ході каральної операції «Вісла». Як висловився пан Вольський, «мелодія української мови у мене в голові з дитинства». Вивчати українську мову почав, коли працював Генконсулом у Мюнхені, запізнавшись із тодішнім ректором Мюнхенського Вільного університету професором Рудницьким. Генконсульство у Львові – його третя дипломатична посада.