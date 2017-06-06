На Львівщині знайшли водій, який збив велосипедистку і втік з місця ДТП

За вчинене чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 28 квітня надійшло повідомлення від чергової медсестри районної лікарні про те, що до них доставлена 62-річна мешканка одного з сіл, яка отримала травми під час дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці встановили, що потерпілу, яка їхала на велосипеді, збив автомобіль «Жигулі», котрим керував 37-річний львів’янин. Вчинивши наїзд, водій легковика залишив місце пригоди. Травмована жінка, яка отримала закритий перелом гомілки, була госпіталізована.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.