На Львівщині відкривають концертний зал Мирослава Скорика

Він стане першим таким в Україні

9 червня на базі СШ 29 у Винниках на Львівщині відкриють концертний зал Мирослава Скорика. Перший такий в Україні. Ця ініціатива є черговою у проекті «Львівська філармонія у Винниках», що діє від 2016 року.

Як розповіла «Львівській газеті» ініціатор проекту Ірина Магдиш, донедавна Винники задихалися від браку майданчиків для культурних подій. Зрештою, ця проблема є типовою практично для всіх маленьких містечок та сіл і не лише в області. «Однак якщо придивитися, – акцентує Ірина Магдиш, – то скрізь є школи в доброму стані. Практично у кожній з цих шкіл є більш-менш нормальний актовий зал, що – як правило – після обіду закритий на ключ, а міг би служити інтересам громади. Сучасне керівництво СШ 29 погодилося з нами, що відкриття у шкільному просторі такого концертного залу і справді великий бонус не тільки для громади, яка отримує можливість слухати якісну музику наживо, а й навчального осередку в цілому. А відтак ідея матеріалізувалася».

Нове життя залу вже як концертного (а не виключно шкільного) ознаменує інавгураційний концерт «Джазова прогулянка у Винниках з Мирославом Скориком» за участі маестро та відомих музикантів Оксани Рапіти, Олександра Драгана та камерного оркестру «Академія». Не виключено, що відтепер Мирослав Скорик концерт у Винниках даватиме щорічно.

Подію 9 червня організовують наразі Львівська філармонія, Винниківська міська рада та управління освіти Львівської міської ради. Варте уваги також те, що в межах проекту «Львівська філармонія у Винниках» відбулося близько десяти цікавих подій.