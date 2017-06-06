Міжнародні пункти пропуску на Львівщині готові до роботи за умов безвізового режиму – Держприкордонслужба

За словами начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимира Єгорова, всі міжнародні пункти пропуску, розташовані на Львівщині на українсько-польському кордоні, обладнані комплексами прикордонного біометричного контролю і готові до роботи в умовах безвізового режиму.

Про це йшлося сьогодні, 6 червня, під час наради під керівництвом першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського. Участь в обговоренні взяв Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі, – інформує прес-служба ЛОДА.

Як нагадав Володимир Єгоров, безвізовий режим передбачає можливість громадянами України відвідати 30 країн Європи. «Українці мають дозвіл перебувати в країнах Євросоюзу з метою подорожей, лікування, проведення ділових зустрічей, відвідування родичів, участі в форумах та інше. Візовий же режим в’їзду зберігається для трудових мігрантів і студентів», – наголосив він.

За прогнозом Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, з 11 червня очікується незначне збільшення (орієнтовно до 10%) кількості осіб, що перетинатимуть кордон.

Окрім того, Служба автомобільних доріг у Львівській області, Львівська митниця ДФС, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, «Львівська залізниця» та прикордонні райдержадміністрації поінформували про стан готовності до запровадження безвізового режиму.

Підбиваючи підсумки наради, Ростислав Замлинський наголосив, що від злагодженої роботи всіх служб залежить наскільки люди відчують реальні зміни. «Наше завдання – зробити процедуру перетину кордону з нашої сторони максимально сприятливою», – резюмував перший заступник голови Львівської ОДА.

Нагадаємо, дія безвізу з ЄС для українців розпочнеться в ніч на 11 червня 2017 року.