Дітей і батьків запрошують на акцію «Я читаю!»

Акція «Я читаю!» відбудеться 9 червня у центрі Львова

«Бажаєте, щоб ваші діти відкрито сприймали культурну спадщину, росли зі знаннями, які черпатимуть з книг, а не лише з мобільного? Тоді запрошуємо дітей та батьків на акцію «Я читаю!» Захід проходитиме в рамках соціального проекту «КНИГА і Я»», – повідомляють організатори на сторінці події у Facebook.

У програмі:

І-флешмоб

конкурси

призи

частування.

Місце проведення заходу: просп. Шевченка, 13

Час: 9 червня, 16.30

Організатори: ГО «Bonus eventus», КлуБук-абонемент ЛОУНБ.