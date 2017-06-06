Депутатку Куликівської селищної ради оштрафували за корупцію

За участі Червоноградської місцевої прокуратури Жовківський райсуд Львівської області у травні цього року визнав винною депутатку Куликівської селищної ради Жовківського району у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Будучи суб’єктом відповідальності за корупцію, депутатка, всупереч інтересам держави та територіальної громади, не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів і проголосувала на сесії Куликівської селищної ради 09.03.2016 та 13.10.2016 за прийняття рішень про надання дозволу на виготовлення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність рідній сестрі. Тим самим вчинила адміністративні правопорушення, передбачені ч.1, 2 ст.172-7 КУпАП.

За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу в сумі 3,4 тис грн. Постанова суду набула законної сили.

Прокуратура вживає заходів до скасування вказаних рішень, прийнятих в умовах конфлікту інтересів.