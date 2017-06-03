Для львівських підлітків організують IT-talks

Цієї неділі, 4 червня, у коворкінгу iHUB Lviv (вул. Замкнена, 9) відбудеться IT-talks 3.0 – зустріч для підлітків, зацікавлених ІТ-сферою. Зустріч покликана мотивувати молодь займатися інформаційними технологіями. Подія передбачає короткі веселі та цікаві виступи професійних спікерів.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

IT-talks 3.0 – аналог всесвітньо відомих лекцій TED-talks, тільки виключно з ІТ-напрямком. Для виступів ініціатори зустрічі запросили успішних ІТ-шників міста.

Серед спікерів – Senior Mobile Software Engineer в SoftServe Олег Новосад, а також засновник Zero to Hero Олександр Скакунов. Спеціалісти поділяться своїми історіями успіху. Підлітки зможуть почути реальні історії, актуальні лайфхаки та інсайди від практиків, котрим вдалось створити проект/компанію/тренд.