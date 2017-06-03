Завтра Церква відзначає празник Зіслання Святого Духа

Завтра Церква відзначає один із найсвітліших і найрадісніших празників – Зіслання Святого Духа, або П’ятдесятницю, або Зелені свята.

Цей празник є днем народження Христової Церкви, бо в день Зіслання Святого Духа Церква Христова почала жити. У декреті ІІ Ватиканського Собору про Церкву читаємо: „Звершивши ж діло, яке Отець доручив Синові звершити на землі, в дні П’ятидесятниці посланий був Святий Дух, щоб постійно освячував Церкву й так щоб віруючі через Христа в одному Дусі мали доступ до Отця. Він є Духом життя… через нього Отець оживлює людей мертвих гріхом, аж поки їх смертні тіла не воскресить у Христі. Дух мешкає в Церкві і в серцях вірних немов у храмі”.

Святий Дух видимим способом у вигляді огненних пломінчиків зійшов на землю п’ятдесятого дня після Пасхи, після Воскресіння, тому Церква називає ще цей празник П’ятидесятницею.

Нагадаємо, у день Пресвятої Трійці вісім львівських храмів святкують престольний празник. Розклад Богослужінь.

У неділю у храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих служб в році. Всі три святкові дні в церквах читають молебні і поминають померлих.

У свято П’ятдесятниці заведено прикрашати храми і помешкання зеленню – гілками з дерев, квітами. Через це у народі Трійцю ще називають Зеленими святами.