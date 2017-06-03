Вибухівки на борту літака “Львів – Стамбул” не знайшли

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Нагадаємо, учора, 2 червня, о 13.40 надійшло повідомлення від чергового СБУ про те, що в міжнародному аеропорту “Львів” ім. Данила Галицького пасажирка рейсу Львів – Стамбул заявила, що в літаку є вибуховий пристрій.

Час відправки рейсу зі Львова – о 13.35 год.

З літака було виведено 80 пасажирів та 6 членів екіпажу. Аеропорт працював в штатному режимі.

О 14.30 НДЕКЦ при ГУ Національної Поліції у Львівській області завершили обстеження літака та о 14.40 багажу пасажирів. Вибухового пристрою не виявлено.

Станом на 15.00 2 червня було відновлено посадку пасажирів на цей рейс.