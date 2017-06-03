У «Шегинях» службовий собака винюхав контрабандні цигарки

Упродовж двох днів за допомогою спеціальних собак прикордонники Мостиського загону запобігли контрабанді майже 3,5 тисяч пачок цигарок.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Цієї ночі в пункті пропуску «Шегині» службовий собака прикордонників, спеціально натренований на пошук тютюнових виробів, спрацював на мікроавтобус «Мерседес». Чотирилапий помічник вказав правоохоронцям місце можливого схову контрабанди. У ході спільної з митниками поглибленої перевірки було з’ясовано, що в мікроавтобусі виготовлене подвійне днище, а там заховано 2354 пачок сигарет різних марок. Сума оцінки контрабанди склала понад 57 тисяч гривень, крім того, було вилучено і транспортний засіб, яким вона переміщувалась через державний кордон.

В інших двох випадках водій автомобіля марки «Ауді» польської реєстрації теж позбувся своєї автівки через приховане перевезення 350 пачок контрабандних сигарет, а у водія «Кіа» було вилучено 779 пачок тютюнових виробів.