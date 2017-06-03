У Львові відкрили новий музейно-культурний комплекс 

Сьогодні у Львові відкрили музейно-культурний комплекс «Львіварня». Комплекс розташований на вул. Клепарівській, 18.

Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Як зазначають організатори, відкриття музейно-культурного комплексу «Львіварня» має на меті привернути увагу суспільства до появи нової туристичної локації у Львові та важливості створення сучасних музеїв та арт-просторів, а також підтримці культурно-мистецької діяльності.

«Львіварня» — це музейно-культурний комплекс пивної історії, аналогів якому немає в Україні. Саме в цьому місці поєднується історія і сучасність. Жителів та гостей міста Лева складно здивувати класичним музеєм, але відкриття оновленого інтерактивного центру історії пивоваріння та, водночас, мистецької платформи обіцяє здивувати. Такий формат є абсолютно унікальним для України: «Львіварня» поєднує у собі сучасний музей та культурний арт-простір. Новий арт-об’єкт суттєво відрізняється від музеїв у класичному розумінні: він поєднав у собі ознаки динамічного і сучасного інтерактивного музею та культурного простору, готового підлаштовуватися під проведення виставок, конференцій, показів мод тощо.

З нагоди офіційного відкриття закладу львів’яни зможуть відвідати театралізовану екскурсію про львівське та світове пивоваріння. Охочі зможуть також відвідати нічні екскурсії, які відбуватимуться 3 червня з 22:00 до 1:00 год.

Протягом вихідних музей працюватиме за таким графіком:

3 червня (субота) 10:00 — 01:00 год.

4 червня (неділя) 10:00 — 22:00 год.

5 червня (понеділок) 10:00 — 19:00 год.

Вартість вхідних квитків з нагоди відкриття (3-5 червня) становитиме 30 грн, в інші дні вхід до музею коштуватиме 60 грн.