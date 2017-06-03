У Львові тисячі вірян провели в останню путь Блаженнішого Любомира Гузара. ФОТО

Сьогодні, 3 червня, у Львові тисячі вірян попрощались з духовним провідником, Архиєпископом-емеритом Української греко-католицької церкви, Почесним громадянином міста Львова Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолив Блаженніший Святослав Шевчук спільно зі Священичим Синодом, відбулась в Архикатедральному Соборі Святого Юра. Потім скорботна піша хода за домовиною з тілом Кардинала пройшла зі Святоюрської гори центром міста до храму Святого Архистратига Михаїла. Там відслужили Чин панахиди, і опісля кортеж з тілом Блаженнішого виїхав до Києва, де 5 червня Його поховають у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового.

Фото: прес-служба ЛМР