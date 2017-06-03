У Львові пройде міжнародний турнір з флорболу

У змаганнях візьмуть участь 34 команди з усієї Європи

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Львів прийматиме міжнародний турнір «Ukraine Open 2017» з флорболу серед дорослих команд. Розпочнеться боротьба кращих команд у турнірі, що з року в рік проводиться у місті Лева.

Загалом до Львова з’їдуться 34 команди (28 чоловічих та 6 жіночих) не лише з України, а й з усієї Європи, які позмагаються за перемогу в 3-х категоріях: Чоловіки, Жінки та Чоловіки Про.

На «Ukraine Open 2017» будуть виступати колективи з України, Фінляндії, Чехії, Білорусії, Польщі, Латвії, а також рефері з Швеції. Родзинкою змагань обіцяє стати гра між місцевою командою «Лемберг» та фінською командою «Kioski», яка відбудеться 8 червня о 18.45 одразу ж після офіційного відкриття змагань. Фіни обіцяють зробити сюрприз для усіх глядачів та очікують аншлаг на трибунах.

«Ukraine Open» – дорослі команди всієї країни щороку з’їжджаються до Львова, щоб отримати шанс випробувати свої сили проти закордонних команд, яких щороку все більше і більше заявляється на наші змагання. Найбільший виклик для організаторів – це знайти спортивні арени, які можуть гідно приймати турнір такого масштабу», – зазначив голова Львівської обласної федерації флорболу Роман Лозинський.

Захід проводиться за підтримки управління молоді та спорту ЛМР.

Відвідати цю подію можуть всі охочі – 7-11 червня у ПС «Галичина» (вул. Керченська, 8), з 8.00 до 22.00, вхід вільний.