У Львові переповненими залишились 327 сміттєвих майданчиків

Як повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР, станом сьогодні на ранок сміття не вивезено з 327 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це 26,4% від загальної кількості.

У Залізничному районі не вивезено сміття з 13 майданчиків, у Сихівському – з 106, у Франківському – з 66, у Шевченківському – з 124, у Личаківському – з 18.

Сміття не вивезено із 3 контейнерних майданчиків закладів охорони здоров’я та 6 майданчиків закладів освіти.

Також не вивезено сміття із 4 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) та 4 майданчиків, розміщених на ринках.

Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду