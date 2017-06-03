З бюджету Городоцького району на це виділили 913,6 тис.грн.

У Міжнародний день захисту прав дітей, у Городку відкрили відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

В районі нараховують 270 дітей-інвалідів, яким необхідна соціальна реабілітація. Мета діяльності відділення – реабілітація та навчання основним соціальним і побутовим навичкам дітей – інвалідів та розвиток їх здібностей.

Аби відкрити відділення з бюджету Городоцького району виділили 913,6 тис. грн. На 40,0 тис.грн. спонсорських коштів закупили спортивно-реабілітаційний інвентар.