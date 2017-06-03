Поверхні річок Стрий та Яблунька очистились від нафтопродуктів 

Річки було забруднено через розгерметизацію нафтопроводу

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

У травні цього року на р. Яблунька у м. Турка було зафіксовано масляні плями з характерним запахом дизельного пального.

Забруднення річки Яблунька, з наступним потраплянням нафтопродуктів в річку Стрий сталося через несанкціоновану розгерметизацію продуктопроводу ДП “Прикарпатзахідтранс” внаслідок кримінальної врізки з метою крадіжки дизельного пального.

Аварійна бригада ДП “Прикарпатзахідтранс” врізку ліквідувала та відновила безпечну роботу трубопроводу.

З метою недопущення поширення забруднення на водних об’єктах області, було виставлено 3 бонові загородження на річці Яблунька у межах м. Турка (пл. Ринок, вул. Круг Городище).

Станом на 30 травня основну кількість нафтопродукту, що потрапив до річки було зібрано. Проведено роботи з очищення берегів р. Яблунька.

Станом на 1 червня поверхня води річки Яблунька та річки Стрий очистилась від забруднення нафтопродуктами.

За фактом незаконної врізки та пошкодження продуктопроводу порушено кримінальну справу.