Порядок богослужінь у львівських храмах, які відзначають престольний празник у свято Зіслання Святого Духа

У день Пресвятої Трійці вісім львівських храмів святкують престольний празник

У неділю, 4 червня, християни східного обряду святкують одне з головних церковних свят – День Святої Трійці. Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів. Також це свято нагадує про св. Трійцю – Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа. Саме зі сходженням Святого Духа на апостолів починається історія створення вселенської апостольської Церкви.

Розклади святкових богослужінь:

УГКЦ

Храм Зіслання Святого Духа (вул. Зелена 106). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

Храм Пресвятої Трійці (вул. Тершаківців, 1-А). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Храм Пресвятої Трійці УГКЦ (вул. Майдана,1-А). Святкове богослужіння відбудеться у понеділок, 5 червня, об 11.00 год.

Храм Зіслання Святого Духа (вул. Трильовського,9а). Святкове богослужіння розпочнеться о 11.00 год.

Храм Святого Духа (Львівська Духовна Семінарія Святого Духа, вул. Хуторівка,35). Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год. Його очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

УПЦ КП

Храм Пресвятої Тройці (Шевченка, 311а). Святкове богослужіння розпочнеться о 09.00 год. У понеділок, 5 червня, об 11.00 год. святкове богослужіння очолить Високопреосвященний владика Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП. Опісля відбудеться Чин Водосвяття.

УАПЦ

Храм Пресвятої Трійці (вул. Вернадського,2). Святкове богослужіння розпочнеться о 9.00 год., опісля – освячення храму Вознесіння Господнього (вул. Щурата 10б). Очолить святкові заходи Блаженніший Макарій, Предстоятель УАПЦ.

УПЦ

Храм Пресвятої Трійці (вул. Антоновича, 100). Святкове богослужіння розпочнеться о 9.30.