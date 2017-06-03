Під час збору “данини” затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС

Начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України затримали під час одержання чергового місячного збору з львівських митників

Про це повідомив Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук.

“Сьогодні військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції, в рамках контролю за ч. 3 ст. 368 ККУ, затримала начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час одержання чергового місячного збору неправомірної вигоди від службових осіб Львівської митниці у розмірі 60520 долларів США та 10 тис. грн”, – написав генпрокурор.

“Прикметно, що ця посада створена центральним офісом ДФС саме для боротьби з корупцією місцевих митників. Військова прокуратура довела: хабарі збирають і перші і другі. Уряд має здійснити системні зміни усієї Митної служби”, – додав Луценко.